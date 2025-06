Ecco la nuova Giunta di Cernusco. La sindaca: "Persone di valore"

"Persone di grande valore", pronta la Giunta di Paola Colombo a Cernusco, vicesindaco il giovanissimo Alessandro Galbiati, ex assessore ai Lavori pubblici, classe 1996, il più votato alle elezioni con 491 preferenze, oggi con nuove deleghe, lascia i Lavori pubblici per occuparsi d’ambiente. All’Urbanistica l’esterno Mauro Andreoni (già segretario della Margherita), fuori nomi eccellenti da Danile Restelli a Giorgia Carenzi, a Marco Erba, a Isabelle Leite. Pd asso pigliatutto, 4 poltrone su 7 ai dem, più un esterno e uno per ciascuna lista a sostegno di Colombo, Debora Comito (Cernusco possibile) e Massimo Mancini (Tutti per Cernusco).

La prima cittadina si occuperà personalmente di Pnrr, Villa Alari e Parco urbano dell’innovazione con al centro la fabbrica dell’idrogeno verde firmata De Nora, il colosso dell’elettrochimica verde che in città costruendo una giga factory con il sostegno del governo. "Una squadra di donne e di uomini di con competenze solide e percorsi diversi alle spalle - spiega Colombo alla firma delle nomine - ci sono sensibilità plurali e una forte motivazione ad affrontare gli obiettivi del programma. Nell’augurare a tutti buon lavoro, voglio ringraziare gli assessori con cui ho condiviso lo scorso mandato. A ciascuno va la mia gratitudine per l’impegno, in particolare nei momenti complessi dello scorso anno e fino al termine della consiliatura. Questa Giunta si fonda sulla continuità di chi prosegue il cammino intrapreso, insieme all’energia di chi si unisce per la prima volta. Siamo pronti, uniti e determinati a lavorare insieme per costruire la città che immaginiamo e desideriamo".

Il riferimento è alla scomparsa di Ermanno Zacchetti e a tutta la difficoltà di traghettare il Comune verso le urne che hanno premiato l’amministrazione di centrosinistra. Nomi di peso dello scorso mandato escono di scena, ma non è detto che non abbaino nuovi ruoli.

Tra i cambiamenti le deleghe al vice Alessandro Galbiati che si occuperà anche di Risorse umane e Patrimonio; l’outsider Giacomo Cavalletti, invece, di politiche sociali, la riconfermata Debora Comito di Educazione, Ecologia e Partecipazione; Mauro Andreoni, anche lui al debutto, di Urbanistica e Tutela ambientale; Eleonora Fiorillo ultima a entrare in squadra sullo scorcio della vecchia consiliatura di Cultura, Innovazione e Biblioteca. Altre due novità, Massimo Mancini a Bilancio, Sviluppo economico e Lavori pubblici ed Enrico Quartiroli a Sport e benessere.