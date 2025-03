Rozzano, dal ministero consegnato il riconoscimento “città che legge”

Rozzano riconfermata "città che legge". Il popoloso centro a Sud di Milano ha ottenuto questo riconoscimento per il triennio 2024-2025-2026. Conferita dal "Centro per il libro e la lettura", ente in capo al ministero della Cultura, la qualifica ripaga gli sforzi dell’amministrazione locale nel sostenere politiche di promozione della lettura.

"Siamo molto soddisfatti di questo risultato, che riconosce l’impegno continuativo del nostro Comune nella promozione della cultura - osserva il vicesindaco Maria Laura Guido -. Questo premio è frutto di un lavoro sinergico tra istituzioni, scuole, associazioni e cittadini che credono nel valore della lettura come strumento di crescita".

Grazie al titolo di "città che legge", Rozzano potrà partecipare ai bandi e alle opportunità di finanziamento del ministero. "La lettura è un valore che deve essere coltivato ad ogni età - rimarca l’assessore alla Cultura Marilena Cartia -. Continueremo a lavorare per rendere la cultura e la conoscenza elementi centrali".

A.Z.