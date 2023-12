Rozzano, accoltellato e preso a martellate nella notte: grave in ospedale

Rozzano (Milano), 3 dicembre 2023 – Un uomo di 40 anni è stato soccorso questa notte alle 5.20 in via Curiel a Rozzano, all’altezza del civico 204, dopo essere rimasto vittima di una violenta aggressione. All’arrivo dei soccorritori, l’uomo, confuso ma cosciente, presentava ferite compatibili con un accoltellamento a torace, schiena e addome. Secondo quanto riferito dai sanitari, la vittima è stata inoltre raggiunta da una martellata a un occhio.

Ricevuta una prima assistenza sul posto, il 40enne è stato trasportato in ambulanza all’Humanitas di Rozzano, in codice rosso. Le sue condizioni sono critiche. Per far luce sull’episodio sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Corsico, che dovranno ora cercare d'identificare gli aggressori.

Un fatto analogo, con due giovani stranieri di 21 e 28 anni soccorsi dopo aver riportato ferite d’arma da taglio, è avvenuto, sempre a Rozzano tra via delle Mimose e via dei Gladioli, lo scorso 22 novembre. Tre giorni fa a San Giuliano, tre marocchini di 22, 32 e 39 anni, tutti già noti alle forze dell'ordine per precedenti di droga, sono stati feriti, al culmine di una rissa, da due connazionali che dopo averli accoltellati si sono dati alla fuga..