Notte di sangue e paura. Due accoltellati per strada

Duplice accoltellamento in strada, nella serata di martedì a Rozzano, dove due giovani stranieri di 21 e 28 anni, la cui nazionalità non è stata resa nota, sono stati soccorsi dai sanitari di Areu dopo aver riportato ferite d’arma da taglio. Un primo uomo, 28enne, è stato soccorso alle 22.54 in via delle Mimose, all’altezza del civico 11. Presentava escoriazioni a un braccio. Dopo averne verificato le condizioni, i sanitari lo hanno accompagnato in ambulanza all’Ospedale San Paolo, in codice verde. Pochi minuti dopo, alle 23.08 un altro uomo, 21enne, è stato soccorso in via dei Gladioli. Aveva ferite alla testa e a una mano, è stato trasferito all’Humanitas in codice giallo.

Sul duplice agguato notturno indagano i carabinieri della compagnia di Corsico, al lavoro per raccogliere elementi utili alle verifiche. Come spesso succede in questi casi, gli approfondimenti non risulteranno semplici, visti i contorni poco definiti della vicenda e la fuga degli aggressori, che evidentemente dopo l’accaduto hanno fatto perdere le loro tracce. Una delle ipotesi è che l’episodio sia maturato negli ambienti della droga e possa essere riconducibile ad un regolamento di conti tra pusher. La zona dov’è avvenuto l’agguato non è nuova a fatti del genere. Già nel gennaio 2022 in via delle Mimose si era verificato un grave accoltellamento fra extracomunitari, nel quale erano rimasti feriti due fratelli marocchini di 20 e 25 anni. In seguito all’accaduto, il sindaco Gianni Ferretti aveva lanciato un appello per un potenziamento delle forze dell’ordine sul territorio. Il primo cittadino aveva parlato di "episodi intollerabili", avanzando anche la richiesta di avere a Rozzano un Commissariato di polizia. Il mese scorso a San Giuliano un marocchino di 40 anni è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale dopo essere stato preso a bastonate in testa da un gruppo di aggressori, fuggiti subito dopo il pestaggio. Le indagini, in questo caso, sono in carico ai carabinieri della compagnia di San Donato. Sul luogo dell’agguato è stato rinvenuto il bastone usato per colpire la vittima.