Monica Romano insultata dopo il post contro chi filma le borseggiatrici. E' bufera

Monica Romano, consigliere comunale del Pd

Milano, 13 marzo 2023 – Un post che scatena la polemica politica, proprio nei giorni in cui Milano si è spaccata sull’emergenza sicurezza dopo le rapine e i feriti in serie nella zona intorno alla Stazione Centrale. Un messaggio che prende di mira i profili social e i cittadini che filmano e mettono in Rete le immagini delle borseggiatrici che imperversano sui treni della metropolitana. La consigliera comunale del Pd Monica Romano scrive sul suo profilo Facebook che “quest’abitudine di filmare persone sorprese a rubare sui mezzi Atm di Milano e di diffondere i video su pagine Instagram con centinaia di migliaia di followers è violenza, ed è molto preoccupante". Non solo. La consigliera dem, che si riferisce in primis al profilo Instagram “Milanobelladadio’’, aggiunge: "Le cittadine e i cittadini che sanno davvero che cos’è il senso civico alzino la voce e invitino a spegnere le fotocamere, perché non è così – trasformando le persone in bersagli – che si ottiene giustizia”. La conclusione di Romano mette insieme l’emergenza borseggiatrici con altri episodi che non riguardano Milano: "Di violenza e di squadrismo ne abbiamo già avuti abbastanza davanti a un liceo di Firenze e nelle acque di Cutro. Milanesi, ribelliamoci a questa...