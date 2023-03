Rapine e coltellate a Milano, i verbali: tra le vittime una donna incinta

Milano, 7 marzo 2023 – Nelle carte con cui la procura chiede la convalida dell’arresto di Abrahman Rhasi di 24 anni nato in Marocco, emergono altri dettagli della rapina che ha terrorizzato il quartiere di Milano, NoLo, a ridosso della stazione Centrale. I verbali "Grazia P. davanti al civico 27 di viale Brianza alle 17.50 di lunedi chiama la centrale operativa. Poco prima, mentre attendeva il fidanzato intento in un trasloco, vede arrivare da viale Brianza un uomo dell’età apparente di 25 anni alto 1.75 di etnia nordafriacana», si legge. Indossa una sola scarpa, l’altra la teneva in mano, barcollava in stato confusionale, intimorita dalla scena cerca di cambiare lato della strada, ma lui le è addosso, le punta un coltello alla gola e cerca di strapparle la borsa. Presa dal panico la donna chiede aiuto, poi porge la borsa al rapinatore, sperando che se ne vada velocemente. La scena viene notata da due passanti Carlo B. e Francesco M. che tentano di bloccare la fuga del marocchino con la refurtiva. Intanto giunge il fidanzato di Grazia P, Lorenzo R. che cerca di aiutare a bloccare il 23enne che armato di coltello, invece, comincia a sferrare affondi ai tre uomini...