Roghi in casa. La lunga scìa delle vittime

Incendi in abitazione: l’episodio di San Donato ha una lunga scia di precedenti, in vari Comuni del Milanese. Il 3 dicembre 2024, a Bresso, un uomo di 62 anni, Francesco Chillico, è morto nel rogo dell’abitazione di via Roma che divideva coi due fratelli, uno dei quali è rimasto ferito, mentre l’altro è risultato illeso poiché è riuscito a mettersi in salvo. L’8 novembre 2024, a Mediglia, Maria Rosa Carelli, 83 anni, è morta carbonizzata nell’incendio che si è sviluppato all’interno della sua abitazione, una villetta monofamiliare al civico 21 di via Mazzini, nella frazione di Triginto. Una delle ipotesi è che la donna abbia cercato di alimentare il camino con l’uso di alcol e sia stata raggiunta da un ritorno di fiamma. Illesa la figlia, che si trovava al piano di sopra a fare la doccia. All’arrivo dei soccorsi, per l’anziana signora non c’era già più nulla da fare. Il 18 settembre 2024 un uomo di 58 anni, Franco Sangiorgio, è morto nel rogo di un appartamento, in via Di Vittorio 4 a Corsico.

L’episodio ha richiesto l’intervento di 5 squadre dei vigili del fuoco; 33 le persone evacuate, a titolo precauzionale. Pochi giorni prima, il 14 settembre 2024, a Trezzo d’Adda un 70enne originario del Senegal è deceduto tra le fiamme di un appartamento dove aveva trovato riparo, in via Jacopo da Trezzo 35. Nel medesimo incendio era rimasta coinvolta anche una donna, salvata dai carabinieri.

Il 14 giugno 2024, a Milano in zona Gambara, un rogo partito da un’autofficina ed estesosi al palazzo soprastante ha ucciso Silvano Tollardo, 66 anni, la moglie Carolina De Luca, 63 anni, e il loro figlio 34enne Antonio.