Rientra a casa e la trova in fiamme. Alloggio inagibile

Superlavoro per i vigili del fuoco di Treviglio e di Crema la notte passata per spegnere le fiamme che hanno avvolto un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Pertini. Poco dopo mezzanotte si è sentito uno scoppio provenire dall’alloggio. I vicini si sono allarmati e nel frattempo è rientrato il padrone di casa che, aprendo la porta, ha visto le fiamme bruciare in cucina. Subito sono stati chiamati i vigili del fuoco, che hanno impiegato un’ora a spegnere le fiamme e poi si sono dedicati alla ricerca dell’origine del fuoco, arrivando a stabilire che le fiamme erano partite dal frigorifero.

Gravi i danni riportati dall’appartamento, dove la cucina è andata distrutta e anche le altre stanze hanno subìto danni dal fuoco e dal fumo. Per il momento la casa è stata dichiarata inagibile e il proprietario ha dovuto cercare un altro luogo dove passare la notte. Seguirà un sopralluogo per verificare quali riparazioni sarà necessario eseguire per rientrare nell’appartamento. I danni provocati dal fuoco e dal fumo sono ingenti.

P.G.R.