Il gigante Cartesio e la matematica senza confini

Gullo*La matematica non conosce razze o confini geografici; per la matematica, il mondo culturale è una singola nazione. Also spracht (così parlò) non il Zarathustra nietzschiano (absit iniuria verbis), bensì Herr Doktor Professor David Hilbert, insigne matematico nato a Koenigsberg, Prussia, - come il grande filosofo Immanuel Kant -, a metà Ottocento. Sulle originalità dell’uomo Hilbert rinvio alla Treccani de noantri, ossia Wikipedia, ma su questa citazione vorrei cogitare, giusto per richiamare un altro gigante del pensiero citato nel testo della seconda prova di oggi, la matematica al Liceo Scientifico, ossia Cartesio. Entshuldigen Sie, Herr Hilbert. Aber, die kulturelle Welt ist eine einzige Nation? Come può il mondo culturale essere una sola nazione e la stessa matematica una e una sola? Dalla mia maturità boomer del 1980 ad oggi, la matematica del manuale dello Zwirner e i suoi maledetti “facili calcoli” (paginate di calcoli interminabili) non è cambiata? La possibilità di usare l’”Ordinateur” (nome non casuale del computer in francese) che fa miliardi di calcoli in tempi infinitesimali non ha cambiato la matematica e il suo studio?

Es tut Mir leid, Herr Hilbert, ma da ex studente del liceo scientifico, presuntuoso umanista, faccio sommessamente osservare che proprio la varietà del mondo culturale francese, polacco, arabo, fiorentino e rinascimentale o tedesco stesso ha reso grande la matematica come fondamento di ogni scienza, ed è facile pensare all’architettura (dalle gigantesche chiese gotiche al più leggiadro e slanciato liberty), o dell’arte, penso al monumentale testo Caravaggio tra arte e scienza del grande Vincenzo Pacelli. Dagli agili vascelli dei Vichinghi che solcavano gli oceani con il loro meraviglioso disegno geometrico pur essendo di legno leggerissimo agli smartphone più moderni, è vero che i calcoli sono della matematica ma le funzionalità di questi oggetti e la loro bellezza nascono e si sviluppano solo grazie alla cultura dei popoli, dai romani ai cinesi, dai giapponesi agli scandinavi.

*Preside Istituto Varalli e presidente IIS Calvino di Opera