Orologi di super lusso, presa banda di scippatori in trasferta a Milano

Milano, 20 giugno 2025 - Avevano scippato a un turista brasiliano un orologio Patek Philippe dal valore di circa 100.000 euro e un cittadino italiano al quale veniva sottratto un Richard Mille ma in questo caso si trattava di una banale copia.

L’arresto

Per questo motivo la polizia ha fermato un cittadino marocchino 25enne e di un cittadino algerino di 26 anni ritenuti responsabili della rapina, avvenuta il 3 luglio 2022 in via San Giovanni sul muro ai danni del sudamericano e per lo scippo del "tarocco", due giorni prima, in corso Venezia.

La banda di scippatori all’opera immortalata dalla polizia mentre prepara il colpo a Milano

L’identificazione

L'identificazione è stata possibile grazie all'acquisizione e all'analisi dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza presenti nei luoghi in cui si sono verificati i fatti e all'interno degli alberghi nei quali gli indagati alloggiavano, utilizzando falsi documenti di identità.

La banda

Le indagini, condotte dagli agenti della squadra investigativa del commissariato Centro, hanno chiarito infatti che gli indagati erano arrivati a Milano con altri cittadini nordafricani per trascorrere un breve soggiorno con il preciso intento di rubare orologi di lusso.

Il controllo

Il 25enne e il 26enne la sera dell'11 giugno sono stati controllati in strada dagli agenti del commissariato Greco Turro, ai quali hanno esibito gli stessi documenti d'identità contraffatti utilizzati in occasione dei due furti e sono stati quindi scoperti.