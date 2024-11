Rissa in un locale di Pogliano Milanese: 11 giovani denunciati

Pogliano Milanese (Milano) – Undici ragazzi, alcuni dei quali minorenni, sono stati indagati in stato di libertà per rissa aggravata a conclusione di un’indagine degli agenti del Comando Unico di Polizia Locale Nerviano-Pogliano.

I fatti risalgono allo scorso 15 settembre quando, intorno alle 3 del mattino, è arrivata alla centrale operativa la segnalazione di una rissa all'interno di un locale notturno nel centro storico di Pogliano Milanese. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno sorpreso una trentina di giovani coinvolti in una rissa. Alla vista della polizia alcuni di loro sono scappati mentre altri sono stati fermati e identificati. Sul posto sono intervenute anche le ambulanze del 118 perché alcuni dei giovani avevano riportato lesioni e ferite. La polizia ha avviato le indagini, convocando al comando e interrogando 24 persone. Hanno acquisito i filmati pubblicati su Facebook e Instagram da altri avventori del locale che avevano ripreso la rissa e anche attraverso i filmati è stato possibile identificare alcuni ragazzi e ricostruire quello che era successo.

La rissa era iniziata all'interno del locale dove i ragazzi ragazzi seduti in due tavoli separati, per futili motivi e uno sguardo di troppo, hanno iniziato a discutere e poi si sono affrontati con calci, pugni e lancio di tavoli e bottiglie. Alcuni ragazzi hanno riportato lesioni giudicate guaribili dai 3 giorni a 15 giorni e hanno presentato querela per lesioni. Ora al termine delle indagini per undici di loro è arrivata la denuncia a piede libero.