Pavia, rissa in piazza del Lino: due minorenni e un 20enne soccorsi dalle ambulanze

Pavia, 2 novembre 2024 - Tre giovani soccorsi nella notte in piazza del Lino. Un altro episodio violento nel centro storico pavese, nella piazza tra corso Strada Nuova e via Siro Comi, dietro alla Cupola Arnaboldi, già scenario di violenze notturne con il coinvolgimento di giovanissimi, anche minorenni. Erano da poco passate le 3 e mezza di oggi, sabato 2 novembre, quando sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari di Areu e le Volanti della polizia di Stato. I sanitari hanno riscontrato lievi lesioni per i 3 coinvolti, due minorenni di 16 e 17 anni e un ragazzo 20enne, con due ambulanze rientrate al pronto soccorso del San Matteo con i trasportati in codice verde, in condizioni per fortuna non particolarmente gravi.

Un'aggressione o più probabilmente una rissa con più coinvolti, anche se alcuni si sarebbero allontanati prima dell'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine, che come quasi sempre accade in simili circostanze trovano sul posto solo i feriti. La polizia ha avviato accertamenti per ricostruire l'accaduto e individuarne le responsabilità. La zona è parzialmente coperta dagli impianti di videosorveglianza del Comune e i filmati registrati dalle telecamere dovranno essere esaminati dagli investigatori per cercare di fare chiarezza sull'episodio violento avvenuto nella notte.