Rissa tra giovani al Fatebenefratelli: dietro le botte, c’è il sospetto di un regolamento di conti

Milano,19 maggio 2025 – La rissa è scoppiata in uno dei cortili esterni dell'ospedale Fatebenefratelli nel pomeriggio di lunedì 19 maggio 2025. Lì, stando alle prime informazioni, sette ragazzi si sono fronteggiati con calci, pugni e lancio di sassi.

Stando a quanto emerso dai primi accertamenti di polizia locale e carabinieri, i giovani di origine nordafricana erano lì per far visita al tredicenne egiziano accoltellato attorno alle 14 di venerdì in viale Vittorio Veneto e sopravvissuto a sette-otto fendenti e a tre arresti cardiaci.

Le indagini

Dopo il primo intervento, i ragazzi coinvolti nel violento litigio sono stati portati negli uffici di via Custodi dei ghisa, che hanno operato con l'ausilio dei militari del Nucleo Radiomobile e che stanno cercando di accertare con esattezza i fatti, in vista di eventuali provvedimenti.

La Golf con la portiera insanguinata davanti all’ingresso del Fatebenefratelli

Gli investigatori devono capire in particolare perché sia scoppiata la discussione e se c'entri qualcosa con l'episodio di tre giorni fa a Porta Venezia o se si sia trattato solo di un alterco estemporaneo degenerato in una zuffa per fortuna senza feriti.

L'aggressione

Venerdì pomeriggio, il tredicenne, con segnalazioni per rapina e spaccio a dispetto dell'età da non imputabile, è arrivato a Porta Venezia con due amici di 19 e 21 anni per acquistare droga.

Il diciannovenne è rimasto al volante, mentre gli altri due, accompagnati da un rottweiler, hanno salito la scalinata che porta in viale Città di Fiume per incontrare il pusher. La discussione con quest'ultimo è nata per la presunta scarsa qualità dei 20 grammi di hashish da pagare 120 euro.

La corsa in ospedale

A quel punto, il cane si è innervosito e ha azzannato il braccio dello spacciatore, che ha tirato fuori la lama di 20 centimetri e ha accoltellato prima il rottweiler e poi il tredicenne.

L'adolescente e il ventunenne sono scappati verso la Golf, ma il pusher li ha rincorsi e ha colpito per altre 6-7 volte il tredicenne, aggrappandosi alla portiera posteriore destra dell'auto. I

l diciannovenne è riuscito a ripartire: dopo aver sbattuto contro un furgone e due auto, la Golf è piombata a tutta velocità in piazzale Principessa Clotilde, fermandosi davanti all'ingresso del Fatebenefratelli.

I soccorsi e le indagini

Il tredicenne è stato portato in sala operatoria e sottoposto a un delicato intervento chirurgico: è fuori pericolo. Il cane è stato accompagnato in taxi in una clinica veterinaria di via Parini, ma è deceduto dopo alcune ore.

Inizialmente, il diciannovenne ha detto di non conoscere il ferito e di averlo soccorso in piazza Oberdan, ma in caserma ha cambiato versione e raccontato la storia della lite per la droga.

Pusher in manette

Dal numero di telefono, i carabinieri della compagnia Duomo e della stazione Moscova sono riusciti a localizzare il presunto aggressore, un ventisettenne cubano, che è stato bloccato in serata a casa della madre a Pozzuolo Martesana.

Dopo un tentativo di fuga interrotto sul nascere dai militari, ha fatto ritrovare il coltello in un campo vicino via Merini e ammesso le sue responsabilità: è stato fermato con l'accusa di tentato omicidio e portato a San Vittore.