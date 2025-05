Ragazzo accoltellato in centro a Milano. Ferito gravemente anche il suo cane

Milano – Un ragazzo di origine egiziana è stato accoltellato all'addome nel primo pomeriggio di venerdì 16 maggio 2025 in centro a Milano. Stando alle prime informazioni, il ferito, con gli indumenti sporchi di sangue, avrebbe chiesto aiuto a un automobilista connazionale davanti al Mc Donald's di piazza Oberdan: il conducente avrebbe fatto salire il ferito e il suo cane attorno alle 15 e li ha portati entrambi davanti al Fatebenefratelli; anche l'animale, un rottweiler, sarebbe stato colpito con una lama e sarebbe in gravissime condizioni.

I carabinieri davanti al Fatebenfratelli dove è arrivata l'auto con il ragazzino a bordo: evidenti le macchie di sangue in strada e sulla carrozzeria

Il giallo dell’età

All’automobilista il giovane, senza documenti di identità ha riferito di avere 13 anni ma medici che lo stanno curando gli attribuiscono un'età compresa tra 25 e 30 anni.

A tutta velocità al Fatebenefratelli

La Golf grigia con la fiancata destra coperta di sangue è rimasta posteggiata di traverso davanti all'ingresso dell'ospedale, in piazzale Principessa Clotilde, sul parcheggio dei taxi. Lì sono arrivati in pochi minuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile e gli agenti della polizia locale, che hanno parzialmente chiuso la zona al traffico.

Carabinieri e polizia locale stanno collaborando alle indagini sull'accoltellamento del 13enne egiziano

Le indagini

Il ferito, quasi incosciente al momento dei soccorsi, è stato accompagnato all'interno del Fatebenefratelli per essere curato: le sue condizioni sono gravi ma stabili. Le tracce di sangue sono visibili sul marciapiedi davanti al Fatebenefratelli. Stando a quanto emerso, la macchina è piombata a tutta velocità in piazzale Principessa Clotilde, dopo aver bruciato diversi semafori rossi nel tragitto da Porta Venezia all'ospedale. Ora sono partite le indagini per ricostruire l'accaduto e capire effettivamente se i due non si conoscano. Pare che il giovane fosse inseguito da tre uomini quando ha chiesto aiuto al conducente, proveniente dai giardini di via Vittorio Veneto.