Meteo Milano e Lombardia, da domenica pioggia no stop e Pasqua e Pasquetta sono a rischio

Milano 11 aprile 2025 - Al lungo ponte di Pasqua mancano ancora una decina di giorni e più che di previsioni meteo bisogna parlare di tendenza. Le premesse comunque non vi faranno saltare di gioia soprattutto se state pregustando pranzi all'aperto o la grigliatona di di Pasquetta.

Secondo gli esperti degli esperti di Meteo.it: “la settimana verso la Pasqua si preannuncia estremamente turbolenta dal punto di vista meteorologico. Gli ultimi aggiornamenti hanno appena confermano lo scenario peggiore: non uno, ma ben due fronti perturbati sono in arrivo, di cui uno particolarmente insidioso e persistente, in grado di condizionare pesantemente il tempo fino alla vigilia di Pasqua, con una pioggia quasi no-stop”.

La prima fase di maltempo inizierà domenica 13 Aprile, con piogge e temporali sparsi al Nord e sull'alto Tirreno . Ma la situazione diventerà davvero critica tra martedì 15 e giovedì 17 aprile, quando si approfondirà un ciclone, il quale rimarrà semi-stazionario sul nostro Paese, a causa della presenza di un anticiclone di blocco localizzato nei pressi dei Balcani. Il ciclone, non riuscendo a traslare verso Est, resterà tre giorni sull'Italia, provocando maltempo continuo, con piogge battenti al Centro-Nord e rischio di nubifragi: sotto scacco saranno soprattutto le regioni settentrionali. Pensate che localmente potrebbero cadere quasi 300 millimetri di pioggia (300 litri per metro quadrato) nel giro di 48/72 ore, con elevato rischio idrogeologico”. e per finire in bellezza: "ulteriori episodi di maltempo non sono da escludersi anche per Pasqua, Pasquetta e per i successivi Ponti di Primavera”.

Ma vediamo cosa ci aspetta nel week-end in Lombardia:

“Sabato - spiegano gli esperti di Arpa Lombardia - è in arrivo una perturbazione atlantica, che porterà tempo instabile con un aumento della nuvolosità sulla Lombardia e precipitazioni nella giornata di domenica e nei primi giorni della settimana”.

Ecco le previsioni lombarde giorno per giorno:

Sabato 12 aprile 2025

Al mattino sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio aumento della nuvolosità a partire dai settori settentrionali. Precipitazioni dal tardo pomeriggio deboli isolate sui rilievi. Temperature minime in lieve aumento e massime in calo. In pianura minime intorno ai 9 gradi, massime intorno a 20.

Domenica 13 aprile 2025

Cielo coperto o molto nuvoloso. Precipitazioni deboli diffuse dal pomeriggio. Limite neve oltre i 2000 metri. Temperature minime in aumento e massime in calo.

Lunedì 14 aprile 2025

Cielo coperto o molto nuvoloso, precipitazioni diffuse moderate, in particolare sulla pianura centrale e Prealpi. Temperature in calo. Ventilazione moderata da est in pianura, rinforzi da sud sulle Alpi Retiche.

Martedì 15 aprile 2025