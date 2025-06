Riparte lo sportello per migranti

"Integrazione e inclusione", dal successo della Scuola di italiano allo Sportello Immigrati, riaperto all’Acli: "pratiche e assistenza per il 12% della popolazione, servizio indispensabile". Porte aperte dopo anni di collaborazione con Kayros, la comunità di don Claudio Burgio che ha casa a Vimodrone, ora sotto nuove insegne. Ma l’obiettivo è lo stesso: "offrire un punto di riferimento durante la permanenza sul territorio - spiega l’amministrazione - L’iniziativa nasce dalla volontà di creare uno spazio dedicato all’ascolto, all’orientamento e ad accompagnare in un’ottica di accoglienza attiva e partecipata".

In via San Remigio 7 si offre assistenza su molte procedure, rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, richiesta di cittadinanza, preparazione ai test di lingua italiana. A disposizione dei residenti anche consulenze personalizzate e informazioni utili su tematiche legate ai diritti, al lavoro e alla vita quotidiana. "E’ il tassello di un progetto più ampio di coesione sociale per contribuire a superare barriere linguistiche, culturali e burocratiche – spiega Mattia Peduzzi, assessore ai Servizi sociali -. L’accesso a prestazioni dedicate è un passo essenziale per garantire a tutti pari opportunità di partecipazione alla vita sociale, culturale e professionale. Vogliamo offrire ai cittadini stranieri strumenti utili per orientarsi nel nostro sistema e avere un ruolo nella vita del territorio".

Non ci sono solo aspetti pratici, "lo sportello è un presidio sociale - aggiunge - capace di contribuire a costruire relazioni più forti e inclusive, nel rispetto dei diritti di tutti e nella valorizzazione delle differenze come risorsa per l’intera comunità". Il giorno di apertura è il giovedì dalle 9 alle 13 su prenotazione.

Bar.Cal.