Rider investe una bambina in via Morosini e scappa: caccia al “pirata” delle consegne

Milano, 30 marzo 2024 – Un rider, specializzato nelle consegne del cibo in bicicletta, ha investito una bambina di 6 anni a Milano in una zona centrale della città. Lui è poi fuggito, mentre la piccola è stata trasportata, precauzionalmente, al Pronto soccorso della Clinica pediatrica De Marchi in codice verde.

L'episodio si è verificato, verso le 13.30, in via Morosini in una traversa di corso XXII Marzo. La bambina era accompagnata dai genitori, turisti stranieri. I vigili urbani, che stanno cercando di individuare il rider dalle immagini delle telecamere di sicurezza, hanno spiegato che si ipotizza il reato di omissione di soccorso.