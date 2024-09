Viaggio nella mente del triplice omicida: l’idea di combattere in Ucraina e la canzone dei Beatles ascoltata a ripetizione Un “malessere” difficilissimo da incasellare e che non può, per forza, spiegare tutto della mattanza di Paderno Dugnano. Anche perché, a richiesta, alle sue vittime non ha imputato alcun episodio che gli avesse fatto male