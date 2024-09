La strage di Paderno, l’addio al piccolo Lorenzo: “Continua a brillare, ovunque tu sia ora”

Paderno Dugnano (Milano), 1 settembre 2024 – Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, Lorenzo – 12 anni appena compiti – è stato ucciso per primo dal fratello maggiore, reo confesso della strage della sua famiglia. Lo direbbe il numero di ferite sul suo corpo, evidenziato da una prima ispezione cadaverica del medico legale. Poi sarebbe toccato ai genitori, che probabilmente sono arrivati in un secondo momento dalla camera da letto, di fianco alla stanza dei figli, per capire cosa stesse succedendo. E invece hanno trovato la morte.

Il ricordo di Lorenzo è affidato alle parole scritte sui social da Antonella Caniato, la dirigente della scuola media Allende-Croci di Paderno, dove studiava la giovanissima vittima: “Ciao Lorenzo, buon viaggio" un saluto che racchiude un mondo di emozioni. È un addio pieno di amore, di dolore, di sconcerto ma anche di speranza che, ovunque tu sia ora, tu possa trovare pace. Anche se le parole sembrano insufficienti di fronte a una perdita così tragica, esse rappresentano un modo per tenere viva la tua memoria e per esprimere l'affetto e il legame che continuerà a esistere, nonostante tutto. Che tu possa viaggiare sereno, Lorenzo, in un luogo dove il dolore non esiste e dove puoi continuare a brillare come la luce che sei stato in questa vita. Sarai sempre nei cuori di chi ti ha amato, e il tuo ricordo continuerà a vivere attraverso di loro. Buon viaggio, piccolo angelo. I tuoi insegnanti , i tuoi compagni , la dirigente e il mondo della grande comunità dell’ IC Allende”.