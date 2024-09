Strage di Paderno, movente e cronaca dell’omicidio: Riccardo ha colpito tutti alla gola per non farli urlare

La prima telefonata alla centrale operativa della Compagnia di Sesto San Giovanni all’1.55 della notte tra sabato 31 agosto e domenica primo settembre: sono gli operatori del 118 che fanno sapere di aver ricevuto una chiamata da un ragazzo che ha detto di aver ucciso il padre a coltellate dopo che quest'ultimo aveva ammazzato la mamma e il fratellino. La prima scena che si trovano davanti i militari è quella di un giovane in mutande, seduto su un muretto, completamente coperto di sangue e con un coltellaccio in mano.

Gli investigatori dell'Arma, muniti di body cam, entrano nella villetta di via Anzio 33 a Paderno Dugnano, salgono al primo piano e fanno ingresso nella stanza dell'orrore: lì ci sono i corpi del piccolo Lorenzo, martoriato da decine di fendenti sul letto della cameretta, e dei genitori Fabio e Daniela, tra il letto e la porta. “Era lucido”, raccontano i carabinieri della Tenenza di Paderno e del Radiomobile di Sesto.

Ecco la ricostruzione dei primi minuti della strage familiare per la quale è stato arrestato il diciassettenne Riccardo C., ora al centro di prima accoglienza del Beccaria in attesa dell'udienza di convalida: è accusato di triplice omicidio aggravato dalla premeditazione, dalla minore età di una delle vittime, dal vincolo familiare con i tre morti e dal fatto di aver agito approfittando della minorata difesa generata dal sonno.

Attorno alle 14 di domenica primo settembre, Riccardo, interrogato dal capo facente funzioni della Procura dei minorenni Sabrina Di Taranto e assistito dall'avvocato Giorgio Conti, ha immediatamente ritrattato la versione precedente e si è autoaccusato di tutti e tre i delitti. "È stato collaborativo, come se volesse liberarsi di un peso", la descrizione del suo atteggiamento negli uffici della caserma.

Riccardo, che ha alternato parole a lacrime, ha provato a fornire una sorta di movente, per quanto incomprensibile: "Mi sentivo un corpo estraneo alla famiglia, sentivo un disagio e ho pensato che eliminandoli tutti mi sarei liberato: un minuto dopo, ho capito che non era così". Un malessere che ha detto di provare da qualche tempo e che lo ha portato a uccidere, dopo averci pensato per qualche giorno. "Ha capito che quello che ha fatto è irreversibile e che non può tornare indietro", spiegano magistrati e investigatori.

Dopo la festa di compleanno per i 51 anni di papà Fabio, Riccardo è andato in camera ma non si è addormentato: è rimasto sveglio, preparando l'agguato letale. Poco dopo l'1.30, è uscito dalla stanza, è sceso al piano terra e ha preso il coltellaccio dal ceppo. Poi è risalito: il primo a essere stato colpito è stato il fratellino dodicenne che divideva la stanza con lui, ferito per decine di volte. Lorenzo stava dormendo, ma i primi fendenti lo avrebbero svegliato: forse è riuscito a chiedere aiuto o in qualche modo ad attirare l'attenzione di mamma e papà. Poi è toccato ai genitori, che si sono svegliati di colpo e sono corsi verso la camera dei figli per capire cosa stesse succedendo: lì sono stati subito assaliti e probabilmente feriti al collo, il che spiegherebbe perché i vicini non hanno sentito urlare.

Stando a quanto emerso finora, Riccardo non aveva parlato con nessuno del disagio che stava vivendo, né in famiglia né a scuola. Uno studente brillante, uno sportivo impegnato anche nel volontariato. A giugno aveva riportato un'insufficienza di matematica (non aveva ancora sostenuto l'esame di recupero), ma non è stato quel voto negativo a incupirlo particolarmente né a incrinare i rapporti con i genitori.

Le testimonianze di chi era presente alla festa di compleanno, andata in scena la sera prima della mattanza, non ha riferito di screzi né di atteggiamenti o comportamenti che potessero far presagire quello che sarebbe successo.

Durante la confessione, Riccardo ha parlato anche della musica che ascoltava, con testi che ha definito “molto tristi”, e delle ultime vacanze estive, trascorse in parte con la famiglia in parte con amici. Ora il diciassettenne si trova al Cpa di via dei Calchi Taeggi, dove sono già iniziati i colloqui con gli specialisti. Già nella giornata di lunedì 2 settembre, la Procura chiederà la convalida dell'arresto e la misura cautelare.

Durante la conferenza stampa in via Moscova, la procuratrice Di Taranto ha puntato l'attenzione sulla “solitudine dei giovani di oggi, che spesso non sanno come chiedere aiuto: manifestano un malessere importante. I casi sono in aumento”. Resta una domanda a cui pare impossibile dare una risposta: perché?