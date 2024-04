Milano, rapina di notte in corso Garibaldi: turista inglese preso a pugni, Rolex strappato dal polso

Milano, 20 aprile 2024 – In quattro contro due. I pugni a uno dei turisti per strappargli dal polso un cronografo di lusso. Poi la fuga. L'ennesimo assalto dei predoni di orologi nelle vie della movida è andato in scena nella notte tra venerdì e sabato in corso Garibaldi: i quattro aggressori sono scappati con un Rolex Submariner del valore di 15mila euro.

Circondati in centro

Qualche minuto dopo le 2.30, un ventisettenne britannico e una trentaduenne armena, entrambi in città per un periodo di vacanza durante il Salone del Mobile, sono stati accerchiati da quattro uomini, descritti come nordafricani. Il giovane inglese è stato colpito con alcuni pugni e depredato del Rolex.

Le indagini

Del caso si stanno occupando gli agenti di polizia, che hanno raccolto la testimonianza del derubato e avviato gli accertamenti investigativi sulle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. Il ventisettenne non ha riportato ferite e ha rifiutato le cure mediche.