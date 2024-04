Milano, cinque borseggiatori arrestati nei giorni del G7 e del Salone del Mobile. Attenzione al trucco del foglio

Milano – Tra G7 e Salone del Mobile, sono giorni di affluenza e movimenti, a Milano. E ne approfittano i malviventi. Per questo nei giorni scorsi il questore Petronzi ha disposto controlli intensificati nei punti di maggiore frequentazione. Risultato: la polizia di Stato ha arrestato cinque cittadini romeni di 43, 48, 28, 27 e 23 anni, con precedenti di polizia, per dei borseggi commessi in zona centro e alla Fiera di Rho.

Il primo arresto risale al 12 aprile. Gli agenti della sesta Sezione della Squadra Mobile milanese, in servizio per il contrasto ai reati predatori disposti nelle stazioni metropolitane e sui mezzi di superficie, verso le 10.30 sono stati avvisati dal personale ATM della presenza di un ragazzo che si aggirava con fare sospetto nel mezzanino della metro Buonarroti. In base alle descrizioni fornite, i poliziotti hanno individuato il 23enne in via Michelangelo Buonarroti che ha gettato un portafoglio per terra – recuperato -, dirigendosi poi in metro. Gli agenti hanno fermato il giovane all’interno del mezzanino, trovandolo in possesso di 205 euro. È stato arrestato per furto aggravato in quanto attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza aveva precedentemente derubato un cittadino italiano di 80 anni mentre usciva dalla metropolitana.

E ancora, intorno alle 14.30 di martedì 16 aprile i poliziotti della 6° Sezione della Squadra Mobile milanese, in servizio alla Fiera di Rho in occasione del Salone del mobile hanno arresto due cittadini romeni di 48 e 43 anni per furto aggravato in concorso. In un locale di ristorazione all’interno della fiera, mentre la vittima, un cittadino italiano di 66 anni, era intenta a consumare un pasto, hanno rubato i soldi presenti nel portafogli della sua giacca che era poggiata sulla sedia. Immediatamente bloccati dagli agenti che hanno assistito alla scena sono stati trovati in possesso di 150 euro in contanti appena sottratti. Il 43enne era stato arrestato per lo stesso reato nel 2019 sempre alla Fiera di Rho in occasione dello stesso evento. Ieri alle 17.30, in via Matteotti gli agenti della 6° Sezione della Squadra Mobile di Milano hanno arrestato due cittadini romeni di 28 e 27 anni per tentato furto aggravato in concorso. Mentre il 27enne faceva da palo, il 28 enne si è avvicinato a una cittadina cinese di 40 anni, a Milano in vacanza per la Fiera del Mobile, che era seduta fuori un bar di corso Matteotti, e, con il trucco del “foglio” ha rubato il suo cellulare che era sul tavolino. I due, sono stati prontamente fermati dagli agenti che hanno consegnato il cellulare alla vittima.