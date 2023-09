Ragazzo di 28 anni travolto e ucciso da un’auto pirata in viale Jenner

Milano, 17 settembre 2023 - Ancora un morto, ancora un pirata della strada in fuga. La vittima è un ragazzo di 28 anni travolto e ucciso dall'auto poi fuggita. L’incidente poco dopo le 4 di oggi, domenica 17 settembre, in viale Jenner. La vittima è V. F., italiano nato a Ruse (Bulgaria) e residente a Settimo Milanese con la famiglia.

L’incidente

Secondo le prime informazioni, il 28enne è stato investito all'altezza del civico 4, mentre attraversava la strada, pare fuori dalle strisce pedonali , all'incrocio con piazzale Maciachini. Il veicolo proveniva da piazza Maciacchini in direzione via Livigno.

I soccorsi

Il ragazzo è stato soccorso da un'ambulanza e un'auto medica del 118, e trasportato al pronto soccorso del Niguarda in arresto cardiocircolatorio con le manovre per rianimarlo in corso. Intervento purtroppo inutile perché poco dopo l'arrivo in ospedale, i medici hanno dovuto costatarne la morte.

Le indagini

Gli agenti della polizia locale hanno svolto tutti i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica ma al momento mancano informazioni precise. Un aiuto dovrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza.

Strade di morte

Da gennaio travolti e uccisi cinque ciclisti, altrettanti pedoni e un monopattinista: complessivamente più di un morto al mese. La scia di sangue sulle strade milanesi è sempre più lunga. Non passa mese senza che almeno un pedone, un ciclista o un monopattinista non venga travolto e ucciso da un mezzo motorizzato. Mettendo i numeri in fila dall’inizio dell’anno, il risultato è di undici vite spezzate.