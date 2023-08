Incidente in viale Romolo, moto investe pedone: 64enne grave

Milano, 2 agosto 2023 – Incidente alle 13 in via Romolo con due feriti. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, una moto proveniente da viale Cassala stava percorrendo la carreggiata centrale riservata in direzione piazza Belfanti quando ha superato due autobus vicino alla fermata: in quel punto ha travolto un pedone che all'improvviso avrebbe attraversato la strada passando tra i due mezzi pubblici, a un centinaio di metri dalle strisce pedonali.

L'uomo investito, un italiano, è stato soccorso dai sanitari di Areu e trasportato in codice giallo all'Humanitas, mentre il motociclista, di origini egiziane, è stato accompagnato in giallo al San Carlo. In corso le indagini della polizia locale: dai primi rilievi, in quel tratto di strada la linea di mezzeria è continua, quindi la moto non avrebbe potuto effettuare il sorpasso.