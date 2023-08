Ciclista investita in corso XXII Marzo, la testimone sotto choc: “Avrei potuto esserci io al suo posto”

Milano, 30 agosto 2023 – “Avremmo potuto esserci noi al posto di quella ragazza: siamo due miracolati. Adesso il mio pensiero va a lei. Ero girata di spalle quando ho sentito il botto tremendo".

Claudia, 43 anni, era appena scesa dalla moto insieme al marito per entrare in un negozio quando la Smart ha investito la ciclista che pedalava in corso XXII Marzo facendola finire contro un palo della segnaletica abbattuto dalla stessa auto. Presa in pieno anche la moto, parcheggiata a un passo da quel palo. "Eravamo appena scesi dalla sella. E' stato terribile", continua Claudia. "Mi ci è voluto un po' di tempo per realizzare di averla scampata per un soffio. Sono ancora scioccata".