Vassil Facchetti, chi era il ragazzo ucciso da un pirata della strada a Milano

Milano, 17 settembre 2023 – Aveva compiuto 28 anni lo scorso 11 luglio. Vassil Facchetti, nato in Bulgaria nel 1995, viveva a Settimo Milanese con la famiglia.

Domenica sera, stando alle prime informazioni, aveva trascorso la serata all'Alcatraz insieme ad alcuni amici: all'uscita, avrebbe percorso via Valtellina in direzione viale Jenner e in piazzale Maciachini avrebbe attraversato la strada lontano dalle strisce pedonali. Un'auto l'ha travolto, non lasciandogli scampo; poi il conducente non si è fermato a prestare soccorso.

I social

L'ultima foto postata su Instagram è di un tramonto a Ferragosto, sul mare. Sui suoi canali social, Vassil non pubblicava post frequentemente, ma condivideva solo momenti particolari, dettagli di cene o serate con gli amici, drink e aperitivi. Lavorava infatti come barman. Ma non mancano scatti di paesaggi che sembrano quadri, come il cielo immortalato dall'alto, catturato da una finestra o da un terrazzo, oppure una famiglia di anatre che nuota nell'acqua.

Il cagnolino Paco e la passione per le moto

Su Instagram anche le foto del suo cagnolino Paco, adottato a ottobre di tre anni fa. E non mancano le "gite" in centro a Milano, con Vassil seduto sui gradini del Duomo o ammiratore del Cenacolo. Diverse anche le foto con le moto, mentre è in sella oppure no. Evidentemente, le due ruote erano una sua passione, come dimostra pure la foto-omaggio a Marco Simoncelli, nell'anniversario della morte del pilota sul circuito di Sepang. Tra le condivisioni, la frase del fisico Albert Einstein: "Non hai veramente capito qualcosa finché non sei in grado di spiegarlo a tua nonna".