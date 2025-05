Banda di ladri esperti alla logistica Gls di Vigevano: tagliate due casseforti, bottino da 10mila euro

Vigevano (Pavia), 16 maggio 2025 – Circa diecimila euro in contanti. È il bottino del furto scoperto alla riapertura mattutina di oggi, venerdì 16 maggio, alla logistica Gls in Strada del Porto a Vigevano. Erano le 6.45 quando sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti per il sopralluogo con personale del Radiomobile della Compagnia di Vigevano, ma quando ormai i responsabili avevano già avuto tutto il tempo di allontanarsi con il ricco bottino e di far perdere le proprie tracce.

In base alla prima ricostruzione dell'accaduto, i malviventi hanno prima scavalcato la recinzione esterna e poi forzato una finestra per entrare così nel capannone. E si sono diretti negli uffici, dove c'erano due casseforti. La banda era attrezzata con un flessibile, con il quale hanno tagliato entrambe le casseforti, portando via contanti per una cifra complessiva appunto di una decina di migliaia di euro.

I malviventi si sono anche preoccupati di distruggere le telecamere della videosorveglianza interna, che hanno fatto in tempo solo a riprendere l'arrivo di tre persone, irriconoscibili in quanto incappucciate, ma non è escluso che eventuali altri complici fossero fuori dalla portata delle telecamere prima che venissero manomesse e siano entrate in azione successivamente con la videosorveglianza messa fuori uso.

Sia per l'entità del bottino che per le modalità d'azione all'interno degli uffici, sembra un colpo ben studiato nei dettagli da chi forse aveva avuto modo di fare un sopralluogo precedente al colpo e sapere così della presenza delle due casseforti. I ladri erano infatti interessati solo ai soldi in contanti custoditi negli uffici e non hanno invece esteso il loro colpo alla zona del magazzino con la merce in transito nel sito della logistica. Le indagini dei carabinieri di Vigevano dovranno confrontare le modalità di altri furti per verificare se si possa trattare di una banda già entrata in azione in precedenza nella zona.