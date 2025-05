Rapina sotto minaccia di una pistola a Legnano: arrestato 19enne

Legnano (Milano), 16 maggio 2025 - La Polizia di Stato di Legnano ha arrestato un cittadino pakistano di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, ed eseguito un fermo di polizia giudiziaria nei confronti di altri due connazionali, accusati di rapina aggravata. L’intervento è avvenuto mercoledì sera in via Saronnese, dove gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato sono intervenuti a seguito di una rapina ai danni di due cittadini del Bangladesh. Le vittime, minacciate con una pistola, sono state derubate di un telefono cellulare, un portafoglio e un monopattino elettrico. Giunti rapidamente sul posto, i poliziotti hanno notato tre uomini in fuga: due a piedi e uno a bordo del monopattino appena sottratto. Quest’ultimo, il 19enne, è stato immediatamente bloccato, arrestato e condotto nel carcere di Busto Arsizio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I due complici, invece, sono riusciti a dileguarsi con parte della refurtiva. Grazie a un’indagine approfondita, gli investigatori di via Monsignor Eugenio Gilardelli sono risaliti all’auto usata dai fuggitivi, rintracciando così un’abitazione in provincia di Como. All’interno sono stati trovati i due sospetti e la pistola impiegata nella rapina, risultata poi essere un’arma giocattolo. I due uomini sono stati fermati e condotti nel carcere di Como.