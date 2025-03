Ragazza in lacrime scaraventata sui binari della stazione del metrò Loreto, un uomo in fuga. “Viva per miracolo”

Milano – Le urla sulla banchina del metrò. La scena è convulsa, drammatica. Tutto succede in pochi istanti. Un giovane, tratti sudamericani, afferra per un braccio una ragazza e la scaraventa tra i binari del treno in arrivo. Lei precipita nella “cavità” della massicciata, tra le rotaie e le linee elettriche, piange, è sotto choc. Poi con la forza della disperazione attraversa lo spazio tra le due banchine, si aggrappa al muro, risale dal lato opposto. Salva, ma ancora spaventata: si sdraia per riprendere fiato. Sono da poco passate le 20.15 di oggi, venerdì 28 marzo, stazione metropolitana di Loreto, linea verde M2 direzione Abbiategrasso.

Alla scena hanno assistito centinaia di pendolari di ritorno a casa dopo una giornata di lavoro. “Eravamo impietriti, attoniti”, racconta un passeggero. Probabile che i due giovani si conoscessero, è la prima analisi. Altrettanto probabile, seguendo questo percorso logico, che l’aggressione sia stata preceduta da una lite. Lui, l’uomo violento, è però riuscito a scappare. Le forze dell’ordine sono state allertate, indaga la Polmetro.

"Solo per miracolo non c’è stata una tragedia, la ragazza è riuscita a tirarsi su prima dell’arrivo del treno alla fermata”, racconta ancora il passeggero. Le immagini delle telecamere di sorveglianza della stazione Loreto e le testimonianze dei passeggeri in transito saranno fondamentali per riuscire a identificare l’uomo in fuga.

Nel pomeriggio la linea gialla M3 era stata temporaneamente sospesa tra le fermate di Sondrio e Maciachini perché una persona si era sentita male a bordo di un treno. Bloccato anche l’interscambio con la linea 5. Al termine dell’intervento di soccorso il traffico della metropolitana era tornato regolare.