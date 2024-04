Milano, getta una ragazza sui binari del metrò: arrestato per tentato omicidio a Lambrate

Milano – Le urla sulla banchina della metropolitana. I passeggeri spaventati da quell’uomo in evidente stato di agitazione. Poi la spinta a una ragazza, che all’improvviso si ritrova sui binari. Attimi di paura venerdì sera alla fermata Lambrate della metropolitana verde di Milano: per fortuna, la ventiquattrenne italiana è stata subito aiutata dal fidanzato e da altre persone in attesa del treno, che l’hanno fatta risalire prima che arrivasse il convoglio.

L’aggressore, un cinquantunenne italiano di origini dominicane, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di tentato omicidio e portato a San Vittore, in vista dell'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.

Il raid in metrò

Stando a quanto ricostruito, l’episodio è avvenuto alle 22.50 di venerdì. L’uomo ha iniziato a urlare sulla banchina e a infastidire i passeggeri in attesa. Poi, senza un apparente motivo, si è scagliato contro la ragazza e l’ha spinta, facendole perdere l’equilibrio e scaraventandola sulle rotaie. La reazione del fidanzato è stata immediata: il ragazzo è riuscito ad aiutare la ventiquattrenne a risalire, con l’assistenza di altre persone che avevano assistito al raid.

In manette

Nel frattempo, sono arrivati a Lambrate gli agenti del commissariato di zona e dell'Ufficio prevenzione generale della Questura, che hanno subito bloccato l’italo-dominicano, poi arrestato d'intesa col pm di turno con l'accusa di tentato omicidio. Il cinquantunenne ha precedenti specifici per reati contro la persona, ma non risulta che sia in cura per problemi psichiatrici. La ragazza è stata trasportata al pronto soccorso del Fatebenefratelli: è stata dimessa con un giorno di prognosi per una contusione alla schiena.