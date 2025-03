Rapina sul treno al ghisa (fuori servizio), l’agente assalito da due giovani per la collanina: reagisce e arresta un 21enne

Milano – Younes A. e il complice in fuga hanno scelto la persona sbagliata da derubare. Hanno visto quell’uomo solo nel vagone del treno della linea S6 del Passante ferroviario e l’hanno preso di mira prima della fermata Villapizzone. Peccato per loro che la vittima fosse un agente della polizia locale libero dal servizio, che ha reagito alla rapina ed è riuscito ad arrestare in flagrante il ventunenne egiziano, che nel pomeriggio di giovedì 27 marzo 2025, su disposizione del pm di turno Andrea Zanoncelli, è stato portato a San Vittore in vista dell’udienza di convalida.

Il raid in treno

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, alle 14.26 il ghisa in borghese, che si trovava su un convoglio della tratta che collega Milano a Novara, si è accorto di quei due ragazzi: il primo, poi finito in manette, ha controllato che non ci fosse nessun altro sul vagone e ha fatto un cenno con la testa al secondo, che a quel punto si è avventato sul passeggero. Lo sconosciuto l'ha afferrato per il collo e l'ha sbattuto contro la parete, mentre Younes A. ha cercato di abbassare la cerniera del giubbotto per arrivare alla catenina d'oro. L'agente si è qualificato mostrando il distintivo d'ordinanza che portava alla cintura dei pantaloni, ma i due non si sono fermati.

Preso con l'aiuto di un passeggero

Per tutta risposta, uno ha iniziato a colpire l'agente al volto, mentre il ventunenne è riuscito a strappare la collanina e l'ha passata al complice; il ragazzo, vestito con abbigliamento chiaro e con una barba molto folta, è sceso dal treno, nel frattempo arrivato alla fermata di Villapizzone, ed è sparito nel nulla con la refurtiva; ora è ricercato. Younes A., invece, è rimasto intrappolato tra gli altri passeggeri che stavano lasciando il convoglio: il ghisa, con l'aiuto di un altro cittadino che aveva assistito alla scena, è riuscito a bloccarlo e ammanettarlo. «Complimenti al collega - il commento del segretario provinciale del Csa Orfeo Mastantuono -. Ancora una volta, gli agenti della polizia locale di Milano hanno dato prova della loro grande professionalità».