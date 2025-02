Inflazione e stipendi:. Atm è ultima

Tra le grandi aziende del trasporto pubblico, Atm è quella che ha il peggior bilanciamento tra andamento dell’inflazione e andamento dei salari o, meglio, andamento del costo del lavoro. Questo è quanto emerge dal rapporto realizzato da Basco&T Consulting, che ha preso in esame i 20 vettori principali del Paese e il decennio compreso tra il 2014 e la fine del 2023. In questo arco temporale l’inflazione cumulata è stata pari al 18,6%. Detta in maniera semplificata, l’inflazione cumulata è restituita dalla somma dell’inflazione registrata di anno in anno. Ci si attesta, poi, sulla mediana. E, soprattutto, si mettono insieme in unico dato realtà spesso molto diverse senza distinguerle e apprezzarle distintamente: un conto è il costo della vita a Milano, un conto è il costo della vita a Napoli. Fatta questa premessa, Atm, come detto, risulta in fondo alla top 20. Il rapporto tra l’inflazione cumulata e il costo medio annuo lordo sostenuto dall’azienda per ogni lavoratore fa segnare, infatti, segno negativo: meno 1,2%. Per ogni lavoratore Atm spende in media 51.600 euro. Un riscontro che con ogni probabilità origina dalla combinazione di due fattori già denunciati da tempo: il mancato adeguamento dei salari e le dimissioni rassegnate in questi anni da un numero evidentemente significativo di lavoratori. In testa alla classifica c’è la SaSa Spa, l’azienda del trasporto pubblico della provincia autonoma di Bolzano e dell’Alto Adige con un 18,5%, subito dietro ecco la Anm, l’azienda del trasporto pubblico di Napoli, quindi al terzo posto la Trieste Trasporti. Prima lombarda in classifica è Autoguidovie, che serve le province di Pavia e Cremona oltre all’hinterland milanese, e si piazza al quinto posto.

Giambattista Anastasio