Tragedia a Milano, ragazza di 17 anni in monopattino travolta e uccisa da un treno sui binari di Greco-Pirelli

Milano – Una tragedia ha colpito la stazione milanese di Greco-Pirelli nella serata di venerdì 25 aprile. Una ragazza di 17 anni, di origini filippine, ha perso la vita dopo essere stata investita da un treno mentre attraversava i binari con il suo monopattino. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 22.20.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia ferroviaria, la giovane, che avrebbe compiuto 18 anni a luglio, stava attraversando i binari in un punto non consentito quando è sopraggiunto il convoglio. Il macchinista, accortosi troppo tardi della presenza sui binari, non è riuscito a fermare il treno in tempo per evitare l’impatto.

I soccorsi sono intervenuti immediatamente: sul posto sono arrivati gli agenti della polizia ferroviaria, i vigili del fuoco del comando Messina e il personale sanitario dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza. Nonostante i tentativi disperati di salvarla, la ragazza è deceduta durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale San Gerardo di Monza.

Le autorità stanno ora esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltando eventuali testimoni per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. La comunità filippina di Milano, numerosa e molto unita, si è subito stretta attorno alla famiglia della vittima, colpita da un dolore immenso e improvviso.

L'attraversamento dei binari ferroviari rappresenta un pericolo mortale spesso sottovalutato. Uno degli aspetti più insidiosi è l’errata percezione dell’arrivo dei treni. I treni moderni sono molto più silenziosi di quanto si possa immaginare, soprattutto quelli elettrici. Questo silenzio ingannevole fa sì che le persone non riescano a percepire l’avvicinamento del treno finché non è troppo tardi.

Un altro fattore critico è la velocità. Un treno che viaggia a 160 chilometri orari percorre 45 metri in un solo secondo. L’occhio umano tende a sottostimare drasticamente questa velocità, creando l’illusione che ci sia più tempo per attraversare di quanto non ce ne sia realmente. La distanza inganna ulteriormente: quando finalmente vediamo o sentiamo il treno, questo è già molto più vicino di quanto sembri e la sua capacità di frenata è limitata. Un convoglio può richiedere fino a un chilometro per arrestarsi completamente.