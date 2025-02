Rafique, l’Apu italiano del minimarket in via Valvassori Peroni: è boom sui social

Milano, 14 febbraio 2025 – Fra Lambrate e Città Studi, popolosi quartieri nel nord est di Milano, sono in pochi a non conoscerlo. E la sua fama si sta espandendo, anche fuori dai confini di Milano, dato il suo successo sui social network. Rafique Talkuder, bengalese, titolare di un minimarket in via Carlo Valvassori Peroni 85, a poche decine di metri dalla stazione ferroviaria di Lambrate e dalla fermata omonima della Metropolitana 2, è diventato una “stella della rete”, dove si definisce l’Apu italiano, in omaggio al personaggio dei Simpson.

E proprio come il proprietario del negozio frequentato da Homer e da tanti altri residenti dell’immaginaria Springfield creata da Matt Groening è diventato anche un punto di riferimento per tutto il quartiere, in particolare per i suoi residenti o abitanti più giovani, compresi i molti fuorisede iscritti al vicino Politecnico.

Popolarità social

Merito della disponibilità della sua botteguccia, dove trovare l’alimento dimenticato durante la spesa al supermarket oltre a snack, comfort food etnico e bevande. Ma anche della sua carica di simpatia e spontaneità, dimostrata con i reel pubblicati nei suoi seguiti profili social. Su Instagram la pagina Minimarket Rafique – con tanto di logo personalizzato e ritratto del volto – vanta 8.820 follower. L’analogo spazio su TikTok ha superato il traguardo dei 10mila contatti.

Rafique in uno dei suoi video girati nel punto vendita di via Valvassori Peroni e pubblicati sui social

Cifre importanti per profili del tutto “fatti in casa”, nati inizialmente per scopi di promozione dell’attività del minimarket che – come tanti analoghi negozietti sparsi per Milano – resta aperto fino a tarda sera e poi trasformatisi in una sorta di diario dal quartiere, con il locale a fare da centro di gravità (quasi) permanente per una variopinta compagnia di giro composta da collaboratori, clienti affezionati e amici.

I video

I follower, quindi, così come i frequentatori fisici del negozio di via Valvassori Peroni, hanno imparato a conoscere i commessi che si sono alternati alla cassa del minimarket, collaboratori che Rafique ha scelto di trasformare in “spalle” all’interno delle sue brevi clip, come Mythun, Roy, Rabbi o Rana. Non solo. Alcuni dei clienti si sono improvvisati anche attori come i giovanissimi che hanno recitato le parti del “doorman” e del ladro in uno dei filmati più cliccati. Oppure il ragazzo che si è calato nei panni dell’assistente per presentare insieme a Rafique una particolare ricetta indiana simile alla piadina.

A metà tra “fiction” seriale e “telegiornale” della comunità lambratese, non mancano video che fissano momenti importanti della vita del protagonista, come quello dedicato al conseguimento della cittadinanza italiana oppure quello girato per celebrare l’apertura di un nuovo punto vendita, questa volta in corso XXII Marzo.

Rafique ha ricevuto anche un tributo in radio, con la citazione in Ciao Belli, noto programma di Radio Deejay, prontamente immortalata in un reel a seguire.

Il successo

Alcuni clip hanno superato le centomila visualizzazione. Sul podio ci sono il filmato sulla cerimonia per la cittadinanza italiana, girato davanti al Duomo, in cui Rafique si presenta come Raffaele e indossa abito grigio e cravatta (979mila clic), la presentazione di Elias, “grande lavoratore” assoldato per il negozio di corso XXII Marzo (737mila clic) e il siparietto con un sosia – invero abbastanza somigliante – dell’attaccante interista Lautaro Martinez (visto da 961mila utenti), che si presta al gioco con un simpatico “Vamos Bangladesh”.