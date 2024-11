Affitti folli a Milano: 14 mq a 750€? L’agente immobiliare cita il film cult e lo piazza (dice) in 13 minuti. Il video è virale

Trovare casa a Milano è sempre più un’impresa. E probabilmente è anche per questo che, negli ultimi tempi, stiamo assistendo ad una vera e propria ascesa degli agenti immobiliari. Una figura professionale che sta assumendo sempre più popolarità: dal successo sui social fino alla tv con una serie dedicata su Netflix.

Dopo l’esempio di Gianluca Torre, diventato una vera e propria star con oltre 400mila follower all’attivo su Instagram, tanti altri agenti immobiliari hanno deciso di seguire la sua strada. Uno di loro è Gian Maria Tirrico. Anche lui venditore di case, basa la sua comunicazione e la sua strategia sulla simpatia. Un esempio lampante di questo approccio si può ritrovare nell’ultimo video annuncio pubblicato sul suo Instagram. L’agente presenta un monolocale di appena quattordici metri quadri in zona Piola, a Milano, al prezzo di 750 euro al mese.

La citazione de “Il ragazzo di campagna”

Il reel pubblicato simula una visita guidata nel piccolo appartamento messo in affitto: il girato è montato e alternato con alcuni spezzoni della sena cult del monolocale de “Il ragazzo di campagna” con Renato Pozzetto. Tirrico interpreta e ricalca ogni parola pronunciata dal collega che nel film presenta “l’ultimo pezzato piccolo” ad Artemio, un contadino trasferitosi in città alla ricerca di fortuna. Come nella famosissima scena, in pochi centimetri del monolocale si alternano la zona cucina, il bagno, l’armadio, per poi finire con la “zona letto”. E ovviamente non poteva mancare l’assurda raccomandazione finale di “non dare feste da ballo o ricevimenti, visto che i vicini odiano il rumore”. Una limitazione quantomeno bizzarra visto che lo spazio a disposizione non suggerisce la possibilità di invitare più di un’altra persona in casa. Nel film, nonostante tutti i limiti e i difetti, Renato Pozzetto affitta subito l’appartamento senza tentennamenti. E secondo la versione di Tirrico anche il suo monolocale sarebbe stato subito piazzato: nelle storie (in seguito rimossa) l’agente immobiliare ha condiviso il dm di un possibile affittuario che si dichiara “interessato”. Il messaggio sarebbe arrivato dopo appena tredici minuti dalla pubblicazione del video annuncio. “Un Guinness World Record”, proprio a detta dello stesso agente immobiliare.

Dubbi (e insulti) tra i commenti

La simpatia del contenuto però non ha salvato Tirrico da una valanga di commenti negativi. Il fulcro delle critiche è ovviamente riferito al rapporto metratura/prezzo del monolocale e al relativo affittuario trovato in tempo record. E quindi sotto il reel, che in meno di 24 ore dalla pubblicazione ha raggiunto il mezzo milione di visualizzazioni, si sprecano commenti come: “A San Vittore le stanze sono più grandi” o “mi state dicendo che posso fare un monolocale nella mia cantina e affittarlo a 750 euro al mese?”. Poi però c’è anche chi ha apprezzato lo spirito dell’agente immobiliare: “Genio vero perché penso che l’unico modo per pubblicizzare un loculo del genere sia prenderla sul ridere”.