Radio Italia live 2025 in piazza Duomo: tutte le modifiche al servizio Atm. Occhio alle stazioni chiuse in metrò

Milano, 28 maggio 2025 – Meno due giorni al concertone di Radio Italia. Venerdì 30 maggio sul palcoscenico di piazza Duomo, presentate dalle voci dell’emittente, saliranno numerose stelle della musica tricolore, da Achille Lauro ai Pinguini Tattici Nucleari, passando per tanti altri nomi del panorama pop e rap made in Italy.

Le “danze” inizieranno alle ore 20.45. Ben prima, però, gli spettatori cominceranno ad affluire in piazza, dove è stato organizzato un dispositivo di sicurezza che consentirà a tutti di godersi lo spettacolo in tranquillità. Nello schema rientrano anche le modifiche al servizio di Atm, compresa anche la chiusura anticipata di alcune stazioni della metropolitana.

Metropolitana

Metropolitana e parcheggi chiuderanno più tardi. In particolare M1, M3 ed M4 resteranno in funzione fino a tarda notte. Atm ha realizzato una guida ad hoc con gli orari degli ultimi treni e una serie di altre informazioni utili.

Capitolo stazioni: quelle della M1 (ed M3) nell’area del concerto chiuderanno in anticipo, su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza, per permettere l’arrivo del pubblico e lo svolgimento del live. Duomo M1 ed M3 a mezzogiorno, Cordusio M1 alle 19. Riapriranno il giorno dopo, sabato 31 giugno. Il consiglio per tutti è utilizzare le stazioni vicine.

Dalle 12 i treni di M1 e M3 saltano Duomo. Dalle 19 i treni M1 saltano anche Cordusio. Le stazioni chiudono su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza per permettere l’arrivo del pubblico e il concerto.

Per raggiungere piazza Duomo scendete nelle stazioni vicine di Cordusio (fino alle 19), Cairoli, San Babila, Montenapoleone o Missori. Per cambiare linea usate Centrale, Loreto o Cadorna.

L’Atm Point di Duomo chiude tutto il giorno. In alternativa considerate gli sportelli di Cadorna e Centrale, aperti dalle 7.45 alle 20.

I Pinguini tattici nucleari durante una loro esibizione in piazza Duomo

Mezzi di superficie

Dopo le 12 deviano i tram 3, 14 e 15

Tram 3

Fa normale servizio tra Gratosoglio e piazza 24 Maggio. Da qui devia e segue il percorso del tram 14 fino a Lorenteggio.

Tram 14

Fa servizio come al solito tra Cimitero Maggiore e Cairoli (via Cusani) e tra Lorenteggio e Porta Genova. Non passa tra via Cantù e Coni Zugna/Colombo. La linea è anche deviata dai lavori di riqualificazione in piazza Cordusio.

Tram 15

Fa normale servizio tra Rozzano e Missori. Da qui continua in via Albricci, via Larga, termina in piazza Fontana e torna indietro sullo stesso percorso.

Tram 2, 12, 16, 19, NM1

Queste linee sono deviate dai lavori in piazza Cordusio. I percorsi modificati si trovano sul sito di Atm