Concertone di Radio Italia a Milano, la prima volta di Masini: “Qui, dove tutto è iniziato”

Milano – In questo momento di divisioni, in cui sembra non ci sia accordo su nulla, la musica è un valore assoluto. Principio che il sindaco Sala ha tenuto a ricordare ieri mattina, a Palazzo Marino, presentando l’edizione 2025 del concertone di Radio Italia in Piazza Duomo. Appuntamento il 30 maggio, confidando in una maggior clemenza meteorologica dell’inzuppatissimo show dello scorso anno. Anche perché le potenzialità della grande festa ci sono tutte, a cominciare dal cast che promette Achille Lauro, Alfa, Brunori Sas, Lucio Corsi, Elodie, Fabri Fibra, Fedez, Giorgia, Irama, Marco Masini, Olly e Pinguini Tattici Nucleari. Tutti accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori. Sigla, come abitudine, di Saturnino che non potrà, però, essere della partita in quanto impegnato con Jovanotti nelle ultime due date del PalaJova all’Unipol Arena di Bologna.

“Abbiamo iniziato 13 anni fa con questa avventura, che ha regalato tante soddisfazioni a noi e a tutti gli artisti che hanno preso parte al progetto” racconta Mario Volanti, editore e presidente di Radio Italia. “È un evento unico costruito sulla musica e attorno alla musica, con l’orchestra e gli artisti che cantano dal vivo”. Per Marco Masini è la prima volta. “Sono felicissimo di esserci perché il cast è fortissimo e perché in questa città, proprio con Mario Volanti, ho cominciato a muovere i miei primi passi nella musica. Le prime linee guida me le ha date lui quando mai e poi mai avrei immaginato di potermi ritrovare, trentacinque anni dopo, ancora in un contesto così attuale e importante”. Assieme a tanti nuovi amici.

“Nel cast ci sono ragazzi che ho visto crescere come Achille Lauro e Lucio Corsi, ma pure una nuova conoscenza con cui ho subito legato come Fedez. Lavorare assieme due giorni per portare ‘Bella stronza’ a Sanremo, infatti, è stato per me molto stimolante e m’ha permesso di scoprire nuove strutture e diverse metodologie. Insomma, con questo show chiudo un cerchio iniziato nel 1990”. Masini e Fedez condivideranno “Bella stronza” come accaduto all’Ariston in occasione del Festival la sera riservata alle collaborazioni? “Decideranno Volanti e Sartori” taglia corto il cantautore toscano. Pur rimanendo intangibile il principio della gratuità, ma per assistere allo spettacolo bisognerà accreditarsi, fino ad esaurimento posti, sul sito ticketone.it (massimo 2 accrediti) a partire da mezzogiorno di lunedì 5 maggio 2025.

Radio Italia Live – Il Concerto sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solo musica italiana e Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), in streaming audio/video su radioitalia.it, sulle app ufficiali Radio Italia per iOS, Android, Huawei e su tutti i dispositivi Echo, lo smart speaker di Amazon. Diretta, dalle 20:40, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su Now e in chiaro su TV8 (al tasto 8 del telecomando). Ovviamente mobilitato nella conduzione lo staff di Radio Italia con Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta e Emiliano Picardi. Insomma, l’emittente di sola musica italiana con la sua forza mediatica e commerciale continua ad arrivare lì dove non può il Comune di Milano con lo show di Capodanno. “Se il concertone di fine anno si fa, deve essere memorabile” spiega Sala. “Il costo si aggira su 1-1,5 milioni di euro e le ristrettezze di bilancio al momento non lo consentono. Ma la scelta non è definitiva. E già sull’edizione di quest’anno abbiamo in corso una riflessione”.