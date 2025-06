Pronto soccorso dell’ospedale Pini di Milano chiuso, al via la ristrutturazione: fino a quando e dove trasloca

Milano, 27 giugno 2025 – Al via la ristrutturazione del Pronto soccorso dell'ospedale Pini di Milano. L’Asst Gaetano Pini-Cto ha fatto sapere che i lavori cominceranno il 30 giugno e dureranno fino all'8 settembre, periodo durante il quale le attività del Ps di via Quadronno 25 verranno trasferite temporaneamente al Ps dell'ospedale Cto in via Bignami 1.

Da lunedì prossimo - informa - è attivo il Punto informazioni negli spazi antistanti il Pronto soccorso (portineria via Gaetano Pini 9), mentre l'Ufficio relazioni con il pubblico - Urp assicura le informazioni telefoniche. Inoltre dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, è stato potenziato l'ambulatorio per le visite di controllo programmate post pronto soccorso.

Il progetto di riqualificazione del Ps del Pini - spiega l'azienda socio sanitaria territoriale - si inserisce nel più ampio programma di riordino della rete ospedaliera previsto dal Pnrr/Missione 6 Salute, nell'ambito dei 'progetti in essere', ex art. 2, D.L. 34/2020, ed è stato finanziato con 2,2 milioni di euro.

Un rendering del progetto di ampliamento del pronto soccorso del Gaetano Pini

L'intervento è indispensabile per una riorganizzazione complessiva degli spazi e prevede la realizzazione di una nuova camera calda (area protetta e riscaldata in cui vengono accolti e presi in carico i pazienti, con duplice percorso di accesso, uno per i pedoni e uno per gli automezzi) e un ampliamento dei locali che ospitano le aree di emergenza-urgenza.

Lo scopo è “rendere gli ambienti più accoglienti favorendo l'umanizzazione degli spazi, elemento essenziale per garantire la qualità delle cure e dell'assistenza e per promuovere il benessere organizzativo degli operatori”.

La scelta di pianificare gli interventi di ristrutturazione nei mesi estivi coincide con il periodo in cui l'affluenza di utenti è più ridotta, precisa l'Asst. I dati 2024 - riporta l'azienda - confermano che nel mese di luglio hanno fatto accesso al Pronto soccorso del presidio Pini solo il 7,8% degli utenti registrati in 1 anno (2.813 accessi su 35.809), ad agosto solo il 6,3% (2.258 su 35.809). Stesso trend per il Ps del presidio Cto: a luglio solo l'8% degli utenti registrati in 1 anno (1.810 su 22.637), ad agosto solo il 6,3% (1.446 su 22.637).