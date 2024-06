Processo Impagnatiello per l’omicidio di Giulia Tramontano, l’imputato: “Non penso di essere pazzo. In cella mimai il gesto di 37 coltellate, cifra spaventosa”

09:21

Impagnatiello: "In cella mimai il gesto di 37 coltellate, una cifra spaventosa"

L'accusa insiste sul numero di fendenti inferti. Come spiega la differenza tra le 3 coltellate ammesse da Impagnatiello all’inizio, l’unica ricordata durante la scorsa udienza e le 37 effettivamente sferrate? “Venni a conoscenza del numero 37 in carcere, davanti alla tv mimai il gesto di una mano per 37 volte: dissi no, c’è un errore, non che ci sia un numero corretto, sia chiaro, ma è una cifra spaventosa. Ne presi coscienza in carcere. Mimai il gesto con la mano, oggi non capisco come sia potuto accadere. Perché all’inizio abbia detto 3 e non 37 o mille? Non c’è una spiegazione”.