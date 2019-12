Milano, 7 dicembre 2019 - E' il giorno della Prima della Scala: alle 18, le luci nella sala del teatro si sono spente e, dopo l'Inno di Mameli, suonato dall'orchestra diretta da Riccardo Chailly, è iniziata la rappresentazione della 'Tosca' di Giacomo Puccini. Fuori dal teatro le forze dell'ordine sono schierate per garantire la sicurezza della serata e la piazza è stata transennata. Dirige il maestro Riccardo Chailly, che prosegue la sua personale e innovativa ricognizione del repertorio italiano. L'allestimento è affidato al regista Davide Livermore, che dopo il debutto scaligero con "Tamerlano" di Handel ha già collaborato con Chailly per "Don Pasquale" di Donizetti e "Attila" di Verdi per l'inaugurazione della scorsa stagione. Con il regista la squadra formata da Giò Forma per le scene, arricchite dai video di D-wok e illuminate da Antonio Castro, e da Gianluca Falaschi per i costumi. Protagonisti in palcoscenico la soprano Anna Netrebko (Floria Tosca), arrivata al suo quarto 7 dicembre scaligero, il tenore Francesco Meli (Mario Cavaradossi) e il baritono Luca Salsi (il barone Scarpia).

Quattro minuti di applausi e standing ovation per Mattarella

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è arrivato alla Scala accompagnato dalla figlia Laura. Ad accoglierlo, fra gli applausi, il governatore Attilio Fontana, il sindaco Giuseppe Sala, il sovrintendente a fine mandato Alexander Pereira - che dal 16 dicembre andrà a guidare il Maggio fiorentino - e la senatrice a vita Liliana Segre. Una volta raggiunto il palco reale, da dove il presidente segue l'opera, l'intero teatro gli ha dedicato una vera e propria standing ovation con quattro minuti di applausi. Poco prima del Capo dello Stato erano arrivati la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, il viceministro dell'Economia Antonio Misiani, il prefetto Renato Saccone, la vicepresidente della Corte costituzionale Marta Cartabia, il senatore a vita Mario Monti.

Applausi e farsi di incoraggiamento per Liliana Segre

Applausi e frasi di incoraggiamento anche per la senatrice a vita Liliana Segre, arrivata con la scorta. "Brava Lilliana, vai avanti", le hanno gridato alcuni spettatori. Segre è stata accolta dal sindaco Giuseppe Sala, con la compagna Chiara Bazoli, e dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, con la figlia Maria Cristina. "La cultura aiuta, in tutto. E' come dice Primo Levi 'conoscere e' necessario in assoluto'", ha detto la senatrice. Lei, un'abbonata di ferro viene spesso all'opera fin da quando aveva sedici anni. "Sono abbonata da 30 anni, sono sempre alla Scala, mi manca di venire qui a fare le pulizie" ha scherzato. Quanto all'opera che va scena questa sera, la Tosca "mi piace per la passione, non ho avuto sempre 90 anni, eh, ho avuto anche io una passione. Per me la Scala rappresenta la gioia della musica".

Gli ospiti della Prima

Tra le prime personalità ad arrivare la rockstar Patti Smith, accompagnata dalla figlia Jessie, che quest'anno ha anche partecipato ad una delle iniziative della 'Prima diffusa' in molti luoghi della città. "Tosca è una donna straordinaria, tutta cuore, il suo personaggio mi affascina molto", ha sottolineato la poetessa del rock. E ha aggiunto: "Sono molto emozionata". Presente il rettore della Bocconi Gianmario Verona, Evelina Christillin, presidente del Museo Egizio di Torino e consigliere Uefa, con il marito, il banchiere Gabriele Galateri di Genova, il giornalista Bruno Vespa e l'attrice Vittoria Puccini che indossava un cappotto di velluto di seta. Presente Diana Bracco, presidente dell'omonimo gruppo farmaceutico; il manager Arturo Artom e la moglie, con un abito verde di Curiel, ispirato alla natura. Poi, Angelino Alfano, il capo della Procura milanese, Francesco Greco. E i cantanti Marracash, Elodie, Carla Fracci. Presente il sovrintendente entrante della Scala Dominique Meyer, ufficialmente in carica dal 1° marzo 2020.

'Tosca', la prima volta in apertura di stagione

'Tosca', per la prima volta in apertura di stagione, è presentata secondo la partitura della prima assoluta di Roma come documentata nell'edizione critica a cura di Roger Parker per Ricordi. Ma presenterà alcune significative differenze rispetto all'edizione corrente e costituisce uno dei momenti più attesi del progetto pucciniano con cui il maestro Riccardo Chailly riporta al Piermarini le opere del compositore di Lucca in letture che tengono conto delle ricerche più aggiornate. Iniziato con "Turandot" con il finale di Luciano Berio, il progetto è proseguito con "La fanciulla del West" con l'orchestrazione originale di Puccini, "Madama Butterfly" nella prima versione (7 dicembre 2016) e "Manon Lescaut" nella prima versione. Dopo le inaugurazioni con "Giovanna d'Arco", "Madama Butterfly", "Andrea Chénier" e "Attila", " Tosca" conferma l'impegno del maestro Chailly a riscoprire il repertorio italiano nella sua interezza. Questo progetto culturale va prendendo forma nel corso degli anni: accanto a Puccini si colloca l'approfondimento degli anni di svolta del percorso teatrale verdiano (Giovanna d'Arco, Attila, Macbeth), del Belcanto (La gazza ladra di Rossini e Don Pasquale di Donizetti) e del Verismo (Andrea Chénier), sempre con un'attenzione particolare alle opere presentate alla Scala per la prima volta.

'Tosca' andò in scena per la prima volta al Teatro Costanzi di Roma il 14 gennaio 1900 per la direzione di Leopoldo Mugnone. Il 17 marzo, Arturo Toscanini dirigeva il debutto scaligero con la stessa protagonista, Hariclea Darclée. La 'Tosca' romana differisce dalla successiva (e definitiva) in otto interventi per un totale di un centinaio di battute. Complessivamente 'Tosca', osserva Roger Parker, è la più stabile delle opere di Puccini, quella che dopo una gestazione tormentata ha subito minori ripensamenti. Eppure queste poche battute, collocate in punti nodali della composizione, balzano all'attenzione dell'ascoltatore.

