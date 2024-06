Pozzuolo Martesana, donna trovata morta in casa: disposta l’autopsia

Pozzuolo Martesana (Milano) – Sarà disposta l’autopsia sul corpo di una donna di 46 anni trovata morta questa mattina, giovedì 13 giugno, a Pozzuolo Martesana, in provincia di Milano. A trovare nell’abitazione di famiglia il corpo senza vita della donna, di origini bielorusse, è stato il marito.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti i Carabinieri, che non avrebbero trovato elementi che facciano pensare a un fatto doloso. Anche l'ispezione cadaverica non avrebbe riscontrato segni evidenti di violenza. Le indagini sono in carico ai militari del Comando provinciale di Milano, e con tutta probabilità per avere certezze sull'accaduto si dovranno attendere i risultati dell'autopsia che dovrebbe essere disposta a breve.