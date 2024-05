Como, donna trovata morta in un parcheggio vicino al confine svizzero: la polizia sta indagando

Il corpo di una donna di 51 anni è stato trovato senza vita in un parcheggio lungo via Bellinzona, a Como, non lontano dal confine con la Svizzera. Il ritrovamento è avvenuto sabato 18 maggio intorno alle 7 di mattina.

Sul posto sono arrivate un’ambulanza e due automediche, ma per la donna era troppo tardi: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I rilievi sono affidati alla polizia della questura di Como.

Non sono state accertate le cause della morte, ma il luogo del ritrovamento è proprio sotto un cavalcavia dell’Autostrada dei Laghi e i traumi constatati dai soccorritori sembrano essere compatibili quelli di una caduta. È ipotizzabile che sia precipitata, ma sono in corso indagini per stabilire se si sia trattato di un gesto volontario oppure no.