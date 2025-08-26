Potatura degli alberi pericolanti. Strada chiusa, cambia la viabilità

La potatura di alcuni alberi pericolanti impone la chiusura al traffico di viale Repubblica, che resterà off limits alla circolazione, nella giornata di oggi, dalle ore 7 alle 18 nel tratto compreso tra via Landriano e la provinciale 40. Lo comunica il Comune di Melegnano, che ha predisposto lo stop al traffico per consentire l’esecuzione dei lavori da parte del personale incaricato. I veicoli provenienti dalla Sp40 e diretti verso Sant’Angelo Lodigiano verranno deviati sulla Sp302, mentre la circolazione proveniente da Cerro al Lambro sarà incanalata su via Landriano, per confluire a sua volta sulla Sp302. Le fermate dei mezzi pubblici ai civici 56 e 59 di viale Repubblica verranno spostate in via Landriano, in entrambi i sensi di marcia. Un’apposita cartellonistica segnalerà le modifiche alla viabilità, coi percorsi alternativi. Sempre in tema di viabilità, sulla Paullese, all’altezza di Mediglia, la galleria di Vigliano resterà chiusa al traffico nelle giornate del 28 e 29 agosto, dalle 8 alle 16, per consentire alcuni lavori d’ispezione del manufatto da parte dei tecnici della Città Metropolitana di Milano. Il 28 agosto il tunnel risulterà chiuso in direzione di Crema, il giorno successivo in direzione di Milano. Il traffico sarà deviato sulla viabilità di superficie, esternamente al sottopasso. Il timore dei pendolari è che questa chiusura, ancorché temporanea, possa favorire le code e i rallentamenti, specie nelle ore di punta, in concomitanza coi rientri dalle ferie e la ripresa delle attività lavorative.A.Z.