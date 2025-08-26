I divari digitali che spaccano il nostro Paese

Razzante

L'ultimo Rapporto Eurispes sulla trasformazione digitale in Italia fotografa un Paese diviso tra una minoranza iperconnessa e una vasta fascia di cittadini esclusi dalla rivoluzione digitale. Sono oltre sette milioni gli italiani, in gran parte anziani, residenti in aree interne o con basso livello d’istruzione, che restano tagliati fuori dalla Rete e quindi da strumenti essenziali come Spid o Carta d’identità elettronica (Cie). Solo il 43,5% degli over 65 usa regolarmente Internet, segno di un divario non solo tecnologico, ma sociale e culturale. A questa assenza digitale si contrappone un’eccessiva immersione online delle nuove generazioni, con oltre sei ore al giorno trascorse sul web, due delle quali dedicate ai social. La dipendenza dalla connessione è tale che il 70% degli adolescenti dichiara di provare ansia all’idea di restare fuori dal flusso costante di aggiornamenti. La Fomo – la paura di essere tagliati fuori – è solo uno degli effetti di una relazione sempre più totalizzante con il digitale, che può generare disattenzione cronica e fatica mentale. Tuttavia, il tempo speso online non coincide con un uso consapevole: secondo il Rapporto Eurobarometro 2025, solo il 46% degli italiani tra i 16 e i 74 anni possiede competenze digitali di base, contro una media UE del 54%. Il dato crolla al Sud e tra gli over 60, dove meno del 30% ha familiarità con gli strumenti digitali. In Lombardia, invece, oltre il 50% della popolazione adulta possiede competenze almeno intermedie, in linea con Emilia-Romagna e Veneto. Le regioni meridionali, al contrario, scontano un ritardo strutturale. Il divario territoriale è aggravato dalla carenza di infrastrutture, dall’offerta formativa più debole e dalla scarsa presenza di poli innovativi. Il rischio è che la digitalizzazione, anziché includere, finisca per accentuare le disuguaglianze esistenti.

Docente di Diritto dell’informazione all’Università Cattolica di Milano