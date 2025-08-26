Bellezze di Rho in 12 scatti: "Cogli l’anima della città"

Per la città di Rho è diventata una vera a propria tradizione: a scattare le foto del calendario annuale sono i cittadini che partecipano a un contest. Piazza san Vittore, il teatro civico De Silva, un dettaglio di Villa Burba o scorci meno conosciuti. Ma anche un tramonto o un momento particolare della vita quotidiana. L’importante è "cogliere l’anima della città", in modo creativo e originale, scattare la foto e postarle su Instagram. Una giuria sceglierà le migliori. C’è tempo fino al 30 settembre per partecipare al contest annuale #rhoin12scatti2026: in questa fase sarà possibile postare sul social Instagram scatti che potranno essere selezionati da una apposita giuria per essere inseriti nel tradizionale calendario relativo al prossimo anno, il 2026.

Il logo richiama i toni dell’arancione del sito VisitRho. Questo lo slogan scelto dal Tourist Infopoint che organizza il contest è, "Dire Rho significa dire una città in continua evoluzione senza perdere la propria vicinanza a chi la vive. Cogli anche tu l’anima di questa città tutta da vivere, tutta da scoprire". Chiunque, fotografo esperto e professionista o semplice appassionato, può scattare foto in città.

Tra tutte quelle postate su Instagram con l’hashtag #rhoin12scatti2026 la giuria ne sceglierà dodici per creare il calendario 2026. "Il concorso fotografico riscuote sempre un grande successo di partecipazione e la qualità artistica degli scatti è sempre alta, segno di passione e di creatività - commenta la vicesindaca e assessora al Turismo Maria Rita Vergani -. Rho vive un momento di trasformazione attende eventi importanti, come le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Sono sicura che gli spunti non manchino e che le bellezze storiche di Rho possano sempre fornire scorci per scatti innovativi e curiosi. Non vediamo l’ora di poterli ammirare e valutare per scegliere i più rappresentativi".