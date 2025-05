PizzAut, l'esplosione di gioia del ragazzo autistico assunto a tempo indeterminato

Milano – Il video dice tutto e non ha bisogno di molte spiegazioni. Basta guardarlo per emozionarsi e condividere la gioia primitiva di una bella notizia inattesa. Di quelle che ti cambiano la vita, in meglio. Come l'annuncio dell'assunzione a tempo indeterminato in un'azienda. Un traguardo che a molti giovani sembra inafferrabile. Lo ha raggiunto, nel giorno della Festa del Lavoro , Michele, un ragazzo che ha svolto un tirocinio presso PizzAut , l'ormai famosissimo laboratorio di inclusione sociale che gestisce 2 pizzerie, una a Cassina de' Pecchi e l'altra a Monza, dove la maggior parte dei dipendenti è rappresentata da ragazzi autistici: pizzaioli, barman, cuochi e camerieri etc.

L'annuncio dell'assunzione e l'abbraccio tra Nico Acampora e Michele

Le immagini

Nel video Nico Acampora , papà di un figlio autistico e fondatore di PizzAut, da sempre in prima linea quando si parla di inclusione e disabilità, fa credere a un intimidito Michele che, concluso il tirocinio, è ora di tornare a casa, per poi rivelare la verità: “Ti assumiamo a tempo indeterminato”. La genuina esplosione di gioia del ragazzo, passato in pochi attimi dalla preoccupazione all'entusiasmo, è toccante, quanto l'abbraccio tra i due, tra gli applausi dei colleghi all'interno della cucina della pizzeria. Il video sta facendo il giro del web e delle tv, con tantissimi commenti positivi.

L'assunzione

Nello specifico, si legge nella pagina Facebook di PizzAut, Michele è stato assunto da SEW Eurodrive , azienda leader nel settore dell'automazione industriale, che lo collocherà per un periodo in distacco da PizzAut per completare la sua formazione delle competenze sociali e relazionali fondamentali per svolgere qualsiasi lavoro. Al termine di questo specifico periodo formativo Michele tornerà nell'azienda che oggi lo ha assunto.

I commenti