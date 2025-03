Ladri senza scrupoli a PizzAut fanno danni per 7mila euro, Nico Acampora: “Venite a mangiare a Cassina de’ Pecchi, non lasciateci soli”

Cassina de’ Pecchi (Milano), 5 marzo 2025 – Dopo l’amarezza e la rabbia, è il momento della conta dei danni. Che ammontano a 7mila euro, a cui devono essere aggiunti i due computer trafugati dai malviventi. È serio il bilancio del colpo messo a segno questa notte ai danni di PizzAut il primo ristorante gestito da ragazzi autistici inaugurato a Cassina de Pecchi (Milano) dall'allora presidente del Senato Elisabetta Casellati.

PizzAut a Cassina de' Pecchi

L’appello

"Lollo, ragazzo Autistico: 'Nico quelli che vengono da PizzAut a spaccare tutto...non sono normali'", ha scritto sui social Nico Acampora, fondatore di PizzAut che a tutti coloro che si stanno offrendo per contribuire a ripagare i danni, ha fatto "un'altra proposta: venite a Cassina a mangiare, fate sentire la vostra vicinanza ai ragazzi e non preoccupatevi di altro... preoccupiamoci solo dei ragazzi, solo del loro benessere, venite a fargli due coccole". "Facciamoli tornare a quello straordinario diritto che hanno conquistato...il lavoro. Vi vogliamo bene a tutti, un po' meno a chi è venuto a farci del male. Non lasciateci soli. Venite a pranzo e a cena da PizzAut Cassina in questi giorni, vi aspettiaAmo", ha concluso Acampora.

L’assalto notturno

Acampora questa mattina ha pubblicato sui social un video nel quale è chiaramente visibile la devastazione lasciata dagli autori dell’incursione, che nel corso del loro raid hanno messo anche a rischio la loro incolumità, tagliandosi con i vetri della porta da cui hanno fatto il loro ingresso. I ladri hanno agito nella notte, penetrando nel locale dalla porta sul retro, che sono riusciti a infrangere, probabilmente utilizzando un corpo contundente. Secondo quanto raccontato da Acampora, dopo aver sfondato il vetro, i banditi – quasi sicuramente più di uno – si sono diretti alla cassa.

La missione culturale

Dal 2017, anno in cui la gioiosa esperienza dei locali interamente gestiti da giovani speciali è partita, il fondatore di PizzAut ha portato avanti una vera e propria battaglia culturale che ha sgretolato una montagna di pregiudizi. A ottobre scorso i ragazzi di PizzAut sono stati protagonisti al G7 della Disabilità in Umbria, il primo nella storia. "Opportunità uniche di portate all’ordine del giorno dell’agenda del pianeta la necessità di rimboccarci le maniche insieme per l’inclusione – aveva detto il papà dei locali –. In questi anni abbiamo dimostrato a tutti che un mondo migliore è possibile". A sancirlo, il presidente della Repubblica. Durante il discorso di fine anno 2023, Sergio Mattarella citando l’avventura dei ragazzi di PizzAut ha detto "nei loro sorrisi, nei loro abbracci e nella loro professionalità ho ritrovato i valori della Costituzione italiana, sono un gruppo di sognatori che cambia la realtà". Una missione che camerieri e pizzaioli hanno portato al palazzo di vetro dell’Onu, a New York, a Parlamento europeo a Bruxelles e al Parlamento italiano.