Nuove piste ciclabili a Milano, l'incrocio in corso Monforte sembra un rebus: ecco perché

Milano, 9 ottobre 2023 – Per molti milanesi è un rebus la segnaletica della nuova pista ciclabile realizzata in corso Monforte, che collega piazza San Babila a Tricolore e via Donizetti. A suscitare non pochi dubbi e altrettante polemiche, con l’inevitabile corollario di commenti sui social, è il tratto tra corso Monforte ad angolo con via Damiano Visconti di Modrone, dove quattro attraversamenti ciclabili tratteggiati sull'asfalto hanno creato non pochi dubbi pure agli automobilisti freschi di patente.

Segnaletica rebus

Senza considerare i dubbi dei ciclisti, che all’incrocio con via Donizetti sono costretti ad attraversare e cambiare lato della strada per poter proseguire lungo il corso. Per chi arriva da corso Monforte, infatti, viene indicato l’obbligo di svolta a sinistra per procedere lungo la stessa via. In pratica, bisogna cambiare lato della strada per non finire contromano.

Ironia sui social

E già su Facebook si è scatenata l’ironia di tanti ciclisti milanesi che equiparano gli attraversamenti della nuova ciclabile al tetris, al gioco dell’oca e persino a un percorso di sopravvivenza a ostacoli. Sotto accusa in particolare l'affollamento di tratteggi, strisce pedonali, corsie rosse, segnali di stop e precedenza.

Le rassicurazioni

A gettare acqua sul fuoco delle polemiche ci prova l'assessore di zona del Municipio 1, Lorenzo Pacini: "Sono semplicemente segnali stradali scritti per terra. Non siamo abituati a vederli. Ma si tratta di normale segnaletica per le biciclette. Fino a ora non si vedevano questi segnali, ma non vuol dire che siano sbagliati o fatti male. Ci sono i semafori che decidono chi ha la precedenza. La segnaletica consente di svoltare sulla circonvallazione per andare dritto e impedire che le biciclette vadano in contromano"