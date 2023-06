Nuove piste ciclabili La spinta di Bloomberg

di Giambattista Anastasio

Il Comune di Milano è tra le dieci città del mondo vincitrici del bando promosso da Bloomberg Philanthropies per incoraggiare la realizzazione delle piste ciclabili. Palazzo Marino riceverà quindi un finanziamento di 400.000 dollari proprio per sviluppare nuove corsie riservate alle biciclette. I nomi dei vincitori della “Bloomberg Initiative for Cycling Infrastructure (BICI)“ sono stati annunciati in occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta, tenutasi lo scorso 3 giugno. L’obiettivo del progetto BICI è aiutare le città a incentivare la mobilità sostenibile, rivitalizzare i quartieri ma anche promuovere la salute e il benessere di cittadini e cittadine.

Condotto in collaborazione con la “Global Designing Cities Initiative“ (GDCI), oltre ai finanziamenti per attuare le loro proposte, ogni città vincitrice riceverà anche assistenza tecnica da GDCI per lo sviluppo e la progettazione di infrastrutture ciclabili, nonché per la raccolta di dati e il coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine. Oltre a Milano, le città vincitrici sono: Fortaleza (Brasile), Addis Abeba (Etiopia), Bogotà (Colombia), Lisbona (Portogallo), Mombasa (Kenia), Pimpri-Chinchwad (India), Quelimane (Mozambico), Tirana (Albania) e Wellington (Nuova Zelanda). "La lotta al cambiamento climatico va di pari passo con l’offerta alle persone di maggiori opzioni di trasporto – ha dichiarato Michael Rubnes Bloomberg, fondatore di “Bloomberg LP“ e “Bloomberg Philanthropies“ nonché ex sindaco di New York, il 108esimo nella storia della Grande Mela, per l’esattezza –. Queste proposte per rendere la mobilità ciclabile più sicura e accessibile richiederanno una solida assistenza tecnica e il nostro team è lieto di supportare i vincitori mentre trasformano le loro idee in azioni. I progressi compiuti da queste 10 città contribuiranno a migliorare la qualità dell’aria, proteggere l’ambiente e guidare anche la crescita economica. Non vediamo l’ora di vedere i risultati". Ovviamente soddisfatta Arianna Censi, assessora comunale alla Mobilità: "Siamo orgogliosi di essere stati selezionati per questo prestigioso premio", commenta.