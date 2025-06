Piscine scoperte. Stagione al via ma in 3 impianti

Via alla stagione estiva nei centri balneari comunali con piscine all’aperto. Ma solo in tre impianti. L’assessora comunale allo Sport Martina Riva ieri, nell’apposita commissione, ha fornito i dettagli di giorni e orari di apertura. La piscina Romano ha già fatto un’apertura straordinaria nel weekend collegato al 2 giugno e da oggi inaugura la stagione estiva. Resterà aperta fino al 31 agosto dalle 10 alle 19. Dal 1° al 25 luglio, nei giorni feriali, apertura fino alle 21 per il sunset pool, l’aperitivo al tramonto. La piscina Sant’Abbondio (nella foto) aprirà domani e resterà fruibile fino al 31 agosto dalle 10 alle 19. Anche la piscina Cardellino inaugurerà la stagione estiva domani. La mattina, nei giorni feriali, fino al 31 luglio, ospiterà le attività dei centri estivi, mentre sarà aperta al pubblico dalle 14 alle 19. Sabato e domenica, invece, porte aperte a tutti dalle 10 alle 19.

Solo tre piscine scoperte aperte quest’estate, in attesa della ristrutturazione di Lido, Scarioni, Saini e Argelati. Le polemiche, nelle settimane scorse, non sono mancate. Il sindaco Giuseppe Sala, interpellato sul tema alla festa di Radio Popolare, spiega che "i privati non si accollano le piscine. È una questione di soldi, gli investitori vogliono fare ad esempio padel e le piscine sono un buco economico. Il mio tema è far quadrare il bilancio. Sulle piscine le dobbiamo tenere noi, sapendo che sono un costo o nessuno se le prende".

Riva, intanto, elenca i fondi aggiuntivi a favore dei giovani: 550 mila euro per l’educativa di prossimità, con cui il Comune garantirà ore aggiuntive per le attività giovanili nei quartieri di periferia. Ci saranno anche nuovi centri estivi al Carraro, De Nicola e Catozzi. Confermati, infine, i centri estivi in Iseo, Cambini, Airoli-Venegoni e Vigorelli.

M.Min.